Запускателю салютов во время траура в Севастополе грозит штраф до 30 тыс. рублей

Пресс-служба полиции Севастополя опубликовала видео раскаяния севастопольца, запускавшего салюты во время траура 24 марта.

Мужчина утверждает, что не знал об объявленном трауре. В отношении правонарушителя составлен админ протокол по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Ему грозит штраф от одной до тридцати тысяч рублей.

В полиции сообщили, что нарушителя выявили в ходе мониторинга мессенджеров и социальных сетей.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в день общенационального траура жители города пожаловались на двух мужчин в жилом доме по ул. Загордянского, 19 Б, запускавших фейерверки. По словам градоначальника, свое сообщение они направили и в чат-бот «Оборона Севастополя».