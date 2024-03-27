Где не будет электричества в Севастополе 28 марта

Севастопольэнерго информирует, где отключат электроэнергию 28 марта.

Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:



с 09:00 до 13:00

п. Сахарная Головка

ул. Ботаническая,2-14,1-13;

ул. Костычева,6-а,4-А,2-18,1,3;

ул. Механизаторов,4-24,1-15,1-А,1-В,1-Б;

ул. Овощная,2-14,18,26-30,42,1-17,21;

ул. Парниковая,14,1,2,3-7,17-19;

ул. Передовая,14-16,20,11;

ул. Тимирязева,20-А,4-20,1-17,23,18-А;

бул. Трактористов,2-14,1-13;

ул. Фруктовая,4,1-Б,5-А,1-В,5-Б,1-А,1-5;

ул. Вильямса,1,8;

ул. Валерия Волкова,2-48,1-43



с 11:00 до 14:00

ул. Бориса Михайлова,33;

ул. Героев Сталинграда,33-А,33-Б,33-Г,33-В,35,35-В,35-А,35-Д,

ул. Павла Корчагина,26,48

ул. Бориса Михайлова,33;ул. Героев Сталинграда,33-А,33-Б,33-Г,33-В,35,35-В,35-А,35-Д,ул. Павла Корчагина,26,48