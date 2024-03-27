Где не будет электричества в Севастополе 28 марта

Севастопольэнерго информирует, где отключат электроэнергию 28 марта.
Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
с 09:00 до 13:00
п. Сахарная Головка
ул. Ботаническая,2-14,1-13;
ул. Костычева,6-а,4-А,2-18,1,3;
ул. Механизаторов,4-24,1-15,1-А,1-В,1-Б;
ул. Овощная,2-14,18,26-30,42,1-17,21;
ул. Парниковая,14,1,2,3-7,17-19;
ул. Передовая,14-16,20,11;
ул. Тимирязева,20-А,4-20,1-17,23,18-А;
бул. Трактористов,2-14,1-13;
ул. Фруктовая,4,1-Б,5-А,1-В,5-Б,1-А,1-5;
ул. Вильямса,1,8;
ул. Валерия Волкова,2-48,1-43
с 11:00 до 14:00
ул. Бориса Михайлова,33;
ул. Героев Сталинграда,33-А,33-Б,33-Г,33-В,35,35-В,35-А,35-Д,
ул. Павла Корчагина,26,48
ул. Бориса Михайлова,33;
ул. Героев Сталинграда,33-А,33-Б,33-Г,33-В,35,35-В,35-А,35-Д,
ул. Павла Корчагина,26,48
с 10:00 до 13:00
ул. Громова,6-А,2-4;
ул. Доронина,4-16,1-3;
ул. Леваневского,2-10,1-23,15-А;
ул. Народных Ополченцев,2-6,1;
ул. Романова,1-9,15-17;
ул. Чернышевского,2;
пл. Захарова,29-31;
ул. Слепнева,34-36;
ул. Северная,23;
ул. Молокова,1727
в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа
с. Орловка
ул.Качинское шос-се,34/33,34/59,34/27,34/113,34/10,36/55,36/47,36/96,36/134,36/10,36/193,36/95
СТ «Меркурий»,34/99,68-А,34/26,34/92,34/108,27-А,13-15,21,21-25,29-31,39-5;
СТ «Чайка»,111;
ул. Вишневавя,16;
ПК СНТ «Чайка-1»,2,12,16,24-26,30-32,44,52,56,6,13,25,29,53-55,67,79,93,145,15
п. Кача
ул. Кожедуба,2/5,2/6,2/8,8-А,2/10,2/4,2/3,2,1/6,1/7,1/9,1/8,1/3,1/2,1/9-А;
ул. Сафонова,1-Б,1;
ул. Маршала Колдунова,16,31;
ул. Братьев Глинки,6,12,24,28-32,36,42,74,78-80,9;
ул. Якова Смушкевича,15;
ул. Рыжова,63-А
СТ «Сапун-гора»,598,622,646,615,627,651,1469, 1186,1216,1418,1649,1784,1389,1403,1433,1437-1439,1493;
ул. Григория Ивашкевича,12,30,29-А,19,29-31;
ул. Валентина Ходырева,15;
ул. Тамары Смоленской,1,15;
ул. Муссы Гореева,22;
ул. Владимира Папидзе,12,20,27;
ул. Павла Елисова,28,764,15-А,21,31;
ул. Танкиста Ревкова,28,31;
пер. Блиндажный,3,9;
ул. Летчицы Е. Бершанской,28
ТСН «Слип»,18-20,24,28,40,46,122,128,148,209-Б,17,31,37,45-47,53,67,121
ул. Громова,6-А,2-4;
ул. Доронина,4-16,1-3;
ул. Леваневского,2-10,1-23,15-А;
ул. Народных Ополченцев,2-6,1;
ул. Романова,1-9,15-17;
ул. Чернышевского,2;
пл. Захарова,29-31;
ул. Слепнева,34-36;
ул. Северная,23;
ул. Молокова,1727
в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа
с. Орловка
ул.Качинское шос-се,34/33,34/59,34/27,34/113,34/10,36/55,36/47,36/96,36/134,36/10,36/193,36/95
СТ «Меркурий»,34/99,68-А,34/26,34/92,34/108,27-А,13-15,21,21-25,29-31,39-5;
СТ «Чайка»,111;
ул. Вишневавя,16;
ПК СНТ «Чайка-1»,2,12,16,24-26,30-32,44,52,56,6,13,25,29,53-55,67,79,93,145,15
п. Кача
ул. Кожедуба,2/5,2/6,2/8,8-А,2/10,2/4,2/3,2,1/6,1/7,1/9,1/8,1/3,1/2,1/9-А;
ул. Сафонова,1-Б,1;
ул. Маршала Колдунова,16,31;
ул. Братьев Глинки,6,12,24,28-32,36,42,74,78-80,9;
ул. Якова Смушкевича,15;
ул. Рыжова,63-А
СТ «Сапун-гора»,598,622,646,615,627,651,1469, 1186,1216,1418,1649,1784,1389,1403,1433,1437-1439,1493;
ул. Григория Ивашкевича,12,30,29-А,19,29-31;
ул. Валентина Ходырева,15;
ул. Тамары Смоленской,1,15;
ул. Муссы Гореева,22;
ул. Владимира Папидзе,12,20,27;
ул. Павла Елисова,28,764,15-А,21,31;
ул. Танкиста Ревкова,28,31;
пер. Блиндажный,3,9;
ул. Летчицы Е. Бершанской,28
ТСН «Слип»,18-20,24,28,40,46,122,128,148,209-Б,17,31,37,45-47,53,67,121