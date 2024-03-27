В Севастополе с запустившим фейерверк в День траура проводят «процессуальные действия»

Как ранее сообщалось, 24 марта 2024 года в день общенационального траура жители города пожаловались, что два мужчины в жилом доме по ул. Загордянского, 19 Б запускают фейерверки. Свое сообщение они направили и в чат-бот «Оборона Севастополя».

Как рассказал сегодня губернатор Михаил Развожаев, сотрудники Департамента общественной безопасности совместно с сотрудниками полиции Севастополя оперативно выехали на место.

Выяснилось, что фейерверк запускал житель Севастополя. Рядом с ним в этот момент находился гость города, прибывший из Москвы. Говорят, что якобы не знали о том, что в стране траур.

«В настоящее время в отношении вышеуказанных лиц, выражаясь бюрократическим языком, «проводятся все необходимые процессуальные действия», — написал глава города и поблагодарил севастопольцев за активную позицию.

Он подчеркнул, что все сообщения, поступающие в чат-бот «Оборона Севастополя», оперативно отрабатываются силовыми ведомствами.

Ольга Сурикова