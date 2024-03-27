После атаки на Севастополь пострадали 25 личных машин

В Севастополе от ракетных ударов по городу пострадали 25 личных машин и 62 единицы общественного транспорта. Об этом сообщили в правительстве города.

Городские власти еще не знают, как будут оплачивать ущерб личному транспорту, поскольку до этого таких мер поддержки не применялось.

«Раньше де делали такого никогда. Теперь придётся новую нормативную базу принимать», — отметил глава города Михаил Развожаев.

Напомним, в Севастополе от ракетного обстрела пострадало 96 домов, а в правительство поступило 207 заявок на возмещение ущерба.