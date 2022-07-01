Запуск поездов на юг Украины перенесен

Нет гарантий безопасности

Глава Республики Крым Сергей Аксенов перенес запуск поездов «Джанкой — Мелитополь» и «Джанкой — Херсон», пояснив это тем, что работы по обеспечению безопасности на этом участке не завершены до конца.

«Безопасность здоровья и жизни граждан на сегодняшний день является для нас основным приоритетом, принято решение о переносе старта движения железнодорожного транспорта с территории Республики Крым на освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей», — написал Аксенов в своем Telegram.

Он уточнил, что дополнительная информация по актуализации расписания движения поездов будет размещена сегодня, 1 июля, течение дня.

И пообещал, что мероприятия по обеспечению безопасности будут завершены в течение нескольких дней.

Всем, кто уже успел купить билеты на новые рейсы, глава Республики гарантировал компенсацию или сохранение их актуальности после корректировки расписания.

Напомним, ранее сообщалось, что регулярное автобусное и железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями запустят с 1 июля.

Ольга Сурикова