Замначальника УГИБДД Крыма проходит по уголовному делу в качестве свидетеля

Проверку проводит ФСБ

Замначальника УГИБДД МВД по Республике Крым Юрий Мажар проходит по уголовному делу в качестве свидетеля. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД, передает Крыминформ.

«Распространяемая информация о задержании заместителя начальника УГИБДД МВД по Республике Крым не соответствует действительности. Он был опрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое расследуется военным следствием», – сообщили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудниками ФСБ проводятся следственные действия в крымском управлении ГИБДД.

Напомним, ранее была арестована на два месяца министр культуры Крыма Арина Новосельская по обвинению в получении крупной взятки.

Ольга Сурикова