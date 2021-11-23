Газификация сел Байдарской долины будет проведена к 2023 году

Сегодня, 23 ноября, на пленарном заседании заксобрания Севастополя директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов сообщил, что к 2023 году села Байдарской долины будут полностью газифицированы.

«В ближайшее время планируется получение положительного заключения по высокой части (газопроводов высокого давления – ред.) второй и третьей очереди в Байдарской долине. Также будет заключен, в январе 2022 года, государственный контракт на строительство данных сетей. До конца 2023 года мы планируем завершить полную газификацию» — рассказал Гапицонов.

Напомним, еще в июле 2015 года бывший директор Департамента городского хозяйства Олег Казурин сообщал, что до 2020 года на газификацию Севастополя выделят более 2 млрд рублей.

Дмитрий Островский

Фото: https://pixabay.com/