В Балаклаве восемь семей живут в бывшем здании спорткомплекса «Горняк»

Здание строилось для хранения велосипедов

В Севастополе несколько семей живут в двухэтажном доме, который предназначался как подсобное помещение стадиона «Горняк» в Балаклаве. По документам он многоквартирным жилым дом не является. Данную проблему поднял сегодня, 23 ноября, на сессии заксобрания депутат Артем Гордиенко.

Депутат рассказал, что данной проблеме около 25 лет. Двухэтажное жилое здание по адресу Новикова, 2оВ, строилось как помещение для размещения велосипедов. В украинский период оно находилось в ведении Балаклавского рудоуправления.

«В 2017 году распоряжением департамента по имущественным и земельным отношениям данный объект был включен в реестр собственности города как объект незавершённого строительства со степенью готовности 98%», – дополнил Гордиенко и попросил директора департамента капитального строительства города Иллариона Гапицонова уточнить, как сейчас решается судьба этих семей и неоформленного дома.

Гапицонов сообщил, что в доме проживает восемь семей, шесть из которых состоят на квартирном учете. Само здание уже исключено из территории спорткомплекса, но и у жильцов нет оснований получить на него документы и ордера на квартиры. Им будет в дальнейшем предложено переселение в социальное жилье.

«Что я могу сказать по этому поводу? Данный дом не соответствует никаким градостроительным требованиям, чтобы его перевести в многоквартирный жилой дом», – подвел итог Гапицонов.

Напомним, директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов сообщил в ходе данной сессии Заксобрания, что в Севастополе около пяти тысяч семей нуждаются в получение жилья.

Ольга Сурикова