Замминистра обороны Иванова арестовали на два месяца

ФСБ вела сбор доказательств в отношении замглавы Минобороны Тимура Иванова на протяжении пяти лет, сообщили в правоохранительных органах.

Иванова подозревают в получении откатов в строительной сфере. В частности, один из эпизодов касается получения взяток во время создания национального центра управления Минобороны.

Ранее СК РФ сообщили, что замглавы Минобороны был задержан в результате длительной оперативной разработки, а не спонтанно. Также отмечается, что материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий.

Басманный суд Москвы вынес решение об ареста Иванова на два месяца.

«Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления — получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны», — сообщили в суде.

Иванов занимал пост замглавы Минобороны с 2016 года. Он курировал строительство, реконструкцию и капремонт объектов ведомства и военную ипотеку. До этого он три года был гендиректором подведомственного Минобороны «Оборонстроя», которое занимается строительством жилья для военных.