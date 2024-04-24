Полиция Севастополя с УФСБ поймали мигранта, которого разыскивали 6 лет за разбой

В Севастополе полицейские совместно с коллегами из УФСБ задержали мигранта, подозреваемого в совершении разбоя на территории Челябинска. сообщили в пресс-службе полиции города.

Задержанный оказался жителем Центральной Азии, который вместе с подельником совершил нападение на своего знакомого.

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В 2018 году иностранец познакомился в соцсетях с жителем Челябинска и договорился о встрече у него дома, куда пришел с приятелем. Возник конфликт, гость потребовал поменяться смартфонами. Получив отказ, стал угрожать ножом, а подельник помог обездвижить и пригрозил избить. После этого новые «друзья» забрали у хозяина квартиры телефон за 45 тысяч, одежду, продукты, а затем скрылись.

Нашли жителя Центральной Азии в Севастополе. Выяснилось, что он не раз нарушал режим пребывания в стране, а также указывал ложные сведения для миграционного учета. Теперь его разрешение на проживание аннулировали.⠀

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Ольга Сурикова