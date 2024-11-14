Заместитель гендиректора «Севастопольгаз» оштрафован на 10 тысяч рублей

Прокуратура выявила нарушение в деятельности газораспределительной организации ГУПС «Севастопольгаз».

Житель Севастополя обратился с жалобой на несоблюдение сроков догазификации его жилого дома, расположенного на ул. Благодатной.

В ноябре 2023 года мужчина заключил договор с ГУПС «Севастопольгаз» о подключении его дома к газораспределительной сети,. Подключение не было выполнено в установленные сроки.

После рассмотрения материалов дела, заместитель генерального директора по строительству и технологическим подключениям ГУПС «Севастопольгаз» получил штраф в размере 10 тысяч рублей.

На данный момент в жилой дом уже подведен газ.

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Анна Левина