Позывной «Хакас»: «Наша победа будет общей, для всех»

В одном из подразделений разведки, действующем на Херсонском направлении, сослуживцы посоветовали найти бойца с позывным «Хакас». После военной службы по призыву он трижды заключал контракт с Министерством обороны, приобрел опыт и стал профессиональным военным. Сейчас он служит уже по пятому контракту с Минобороны. С первых дней проведения специальной военной операции «Хакас» вместе со своим подразделением защищает Родину, отстаивает право жителей исторических регионов России на мирную и безопасную жизнь.

«Мотивация у нас самая сильная: за нами – наши семьи. Поэтому действуем профессионально и эффективно, как нас учили в мирное время, а также со всем боевым опытом, приобретенным в ходе СВО», – рассказывает мужчина.

С особым уважением «Хакас» рассказал о своем дедушке – Дмитрии Романовиче.

«Он прошел всю войну, был пулеметчиком, трижды ранен. К сожалению, я уже не увидел его. Память о дедушке мы бережно храним в нашей большой семье, его портрет и китель с наградами – наши семейные реликвии. Самые ценные рассказы старших – о том, как жил он, о чем мечтал, как работал», – поделился военнослужащий.

«Хакас» сейчас продолжает дело своего деда и всех героев минувшей войны. Вместе с «Хакасом», как восемьдесят лет назад вместе с его дедом, действуют сослуживцы разных национальностей: русские, молдаванин, грек, кабардинцы.

«Наша победа будет общей, для всех. Сейчас на Днепровском рубеже мы защищаем жителей Херсонской области, а значит и жителей Запорожской области, ДНР и ЛНР, Ростовской области, Крыма, Кубани, всей России», – говорит «Хакас».

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Анна Левина