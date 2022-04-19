В заксобрании Севастополя попросили не передавать в аренду землю для строительства торгового центра у штаба ЧФ

Сегодня, 19 апреля, на пленарном заседании заксобрания Севастополя депутат Вячеслав Горелов попросил правительство не подписывать с застройщиком договор аренды на земельный участок, расположенный возле штаба Черноморского флота на центральном городском холме.

«Убедительно прошу об этом подумать и не подписывать договор аренды. Мне кажется правильным было бы дать инвестору реализовать этот проект, например, на северной стороне, других местах», — сказал Горелов.

На просьбу депутата ответил губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщив, что в правительстве рассматривается вопрос возведения на месте существующей парковки многоуровневую, а не торговый центр.

«Речь шла о том, чтобы нижнюю часть парковки использовать под какие-то небольшие кафе, либо сувенирные магазинчики. При этом экономика, в которую изначально заходили предприниматели, показывает порядка 20 лет окупаемости. Потому что это три этажа, три уровня – это именно парковка. Причем задание было, чтобы два уровня было бесплатной парковки, а один платный. Это никакой не огромный торговый центр, прикрытый бабочкой в виде парковки», — подчеркнул Губернатор.

При этом Развожаев рассказал, что реализация проекта находится под вопросом, а архитектурный вид здания, если оно будет строится, рассмотрят на градостроительном совете. Глава города дал поручение не заключать договор аренды на земельный участок до рассмотрения проекта строительства здания на экспернтых площадках.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о строительстве ТЦ возле штаба Черноморского флота. Согласно проекту, здание ТЦ будет насчитывать от трех до четырех этажей, планируется также построить пятиэтажный паркинг, часть которого будет подземным. Паркинг будет рассчитан на 173 автомобиля.

Данный вопрос вызвал неоднозначную реакцию в Севастополе.

Тем не менее, 28 марта в ходе интервью на телеканале «НТС» Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что рассматривает идею со строительством торгового центра у штаба Черноморского флота, как вполне возможную.

Дмитрий Островский