Бюджет Севастополя утвержден на три года

Поправки поступили от губернатора

Сегодня на сессии депутаты Законодательного собрания Севастополя утвердили трехлетний бюджет. Документ поддержало большинство депутатов местного парламента, сообщает пресс-служба правительства города.

Подчеркивается, что ко второму чтению поправки к законопроекту поступили от Губернатора Севастополя.

«В поправках изменяются основные параметры бюджета. Общий объем доходов в 2021 году увеличился на 1,3 млрд рублей (до 52,5 млрд рублей), в 2022 году – на 1,24 млрд рублей (до 52,9 млрд рублей), в 2023 году снижение до 61,4 млрд рублей. Расходная часть проекта бюджета в 2021 и 2022 годах увеличилась на 1,3 млрд рублей (до 54,6 млрд рублей) и 1,16 млрд рублей (до 56,7 млрд рублей) соответственно. В 2023 году расходы бюджета планируются в объеме 63,5 млрд рублей», — отметил представляющий документ депутат Сергей Лисейцев.

Параметры трехлетнего бюджета Севастополя приведены в соответствие с федеральным бюджетом, а также учитывают предложения местных депутатов.

Напомним, уже сообщалось, что бюджет Севастополя прошел первое чтение и получил от депутатов 270 вопросов.