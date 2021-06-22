В Севастополе ялтинец задержан за изнасилование девушки

В Севастополе полицейские задержали подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Житель Ялты обвиняется в изнасиловании 22-летней девушки, сообщает пресс-служба городского УМВД России.

«Следственным отделом по Балаклавскому району ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изнасилование», –говорится в сообщении пресс-службы.

Фигуранта содержат под стражей.

Ольга Сурикова