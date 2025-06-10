Заксобрание Севастополя обратилось в Госдуму с просьбой увеличить число мировых судей

Сегодня на заседании Законодательного собрания города Севастополя было принято постановление с обращением в Государственную Думу о внесении изменений в федеральный закон об общем числе мировых судей и судебных участков.

Как сообщил председатель Заксобрания Владимир Немцев, с 2014 года в Севастополе предусмотрено 21 судебный участок мировых судей. Однако рост численности населения — до 561 тысячи человек по состоянию на 1 января 2024 года — требует увеличить их количество до 24. Это позволит снизить нагрузку на судей и повысить эффективность работы судебной системы.

Постановление поддержали все 21 присутствующий депутат. Документ будет направлен в Госдуму для рассмотрения и принятия соответствующих изменений.

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