В управлении спорта есть проект строительства бассейна на Северной стороне

Перспективы развития спортивной инфраструктуры Северной стороны Севастополя обсуждалась сегодня в ходе сессии Заксобрания.

Как сообщил в ходе своего отчета перед депутатами начальник управления спорта Сергей Резниченко, первым объектом, который будет открыт на территории Северной стороны, станет модульный спортивный зал. Там уже в текущем году будет проводиться дополнительный набор для детей. Появится дополнительное отделение по футзалу, волейболу, теннису и гандболу.

Также, по его словам, в департамента капитального строительства существует проект строительства бассейна на Северной стороне.

«Он прошел экспертизу. Запланировано строительство спортивного зала с универсальным залом и с 25-метровым бассейном. Как только у нас появится возможность профинансировать строительно-монтажные работы за счет средств федерального бюджета, либо иных источников, мы вместе с коллегами из департамента обязательно займемся этим вопросом», — рассказал Резниченко.

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Ольга Сурикова