В Севастополе приватизируют винзавод «Качинский+»

Правительство Севастополя приняло решение о приватизации винзавода «Качинский+». Вопрос о продаже предприятия будет рассмотрен на ближайшей сессии Законодательного собрания. В случае положительного решения будет проведен открытый аукцион.

Как объяснил губернатор Михаил Развожаев, это вынужденная мера, связанная с изменениями в федеральном законодательстве. С 2025 года предприятия, арендующие имущество, не смогут производить виноматериалы. Если «Качинский+» останется в статусе арендатора, он будет вынужден полностью остановить переработку винограда.

Кроме того, предприятие нуждается в серьезной модернизации. Износ основных фондов составляет 60%, виноградники находятся в удручающем состоянии, оборудование завода устарело. Государство не может взять на себя расходы по модернизации «Качинского+», поэтому единственный выход – это приватизация.

Земля под виноградниками – остается в собственности города, и будет сдаваться в аренду, как и сейчас.

Приватизация «Качинского+» принесет в бюджет города около 800 млн рублей единовременно и более 4 млрд рублей инвестиций в течение 3 лет. Также планируется, что налоговые поступления от предприятия увеличатся в два раза к 2027 году, и будут созданы новые рабочие места.

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Анна Левина