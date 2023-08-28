Развожаеву не нравится севастопольский «триллер с исчезающими качелями»

Сегодня, 28 августа, на аппаратном совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев в очередной раз раскритиковал работу своих подчиненных по сносу оборудования на старых детских площадках.

Поводом для негодования стали внезапно исчезнувшие качели во дворе домов 97-107 по пр. Генерала Острякова.

«Евгений Сергеевич, этот триллер с пропадающими качелями когда закончится?», — обратился глава города к своему заместителю Евгению Горлову.

Однако оказалось, что жанр губернатором был выбран неверно, поскольку дело похоже на детектив. Горлов сообщил, что ни управляющая компания, ни муниципалитет не сносили качели, как это обычно происходит при отсутствии желающих содержать старые детские площадки.

Михаил Развожаев поручил обратиться по этому поводу в полицию, чтобы найти и взыскать ущерб с тех, кто демонтировал оборудование. Тем не менее, он подчеркнул, что отсутствие балансодержателей – это еще не повод для сноса детских площадок.

«С вопросами собственности и содержания надо разбираться, но это не значит, что если никого мы не найдем или, управляющая компания не выразит согласие, что мы будем что-то демонтировать или куда-то переносить, тем более то, что уже установлено. При новых проектах это надо отрабатывать», — отметил глава города.

Напомним, жители Горпищенко, 43, устроили целый флешмоб, чтобы власти заметили их заброшенный двор.