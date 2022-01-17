В Севастополе на набережной штормом смыло плитку

Снова

В Севастополе на выходных бушевал шторм, он в очередной раз не пощадил плитку на набережной Корнилова.

Жители города в соцсетях активно выкладывали фото высоких волн, которые прокатывались по набережной в Артбухте и взлетали выше здания ИнБЮМа. И практически каждый комментарий содержал вопрос: «Как там плитка, не смыло еще?»

В этот раз покрытие на пляже Хрустальный удержалось, смыло только пляжный инвентарь и чуть не оказался в воде торговый ларек.

Напомним, в прошлом году плитку на пляже Хрустальный смывало несколько раз, при каждом шторме.

Ольга Сурикова

Фото: Подслушано в Севастополе/vk.com