Водитель получил 1,5 года тюрьма за травмирование выпавшей из автобуса женщины

В Севастополе вынесен приговор водителю автобуса, по вине которого пассажиру причинен тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Уголовное дело было заведено на уроженца Баку 1962 года рождения, проживающего в Севастополе.

В октябре 2022 года он, управляя маршрутным автобусом № 195, остановился возле остановки общественного транспорта «Площадь Восставших» по направлению к ул. Очаковцев, а затем возобновил движение, не закрыв двери транспортного средства.

В результате допущенных им нарушений ПДД, 81-летняя женщина – пассажир автобуса, выходившая из салона на остановке, упала и получила перелом бедра.

Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Ольга Сурикова