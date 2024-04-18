Загрузка отелей в Крыму на майские праздники уже сверх ожиданий

Загрузка некоторых отелей и санаториев в Крыму на майские праздники достигла 100%, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«Весенняя заполняемость сейчас высокая, она даже превзошла ожидания некоторых наших отельеров. В среднем это 40-50% даже в будние дни», – отметил он.

Наиболее востребованы отели, оснащенные круглогодичной инфраструктурой, то есть теплыми бассейнами, SPA-центрами, медицинскими центрами. На выходные они загружены до 100%.

«Точно так же до 100% уже сейчас загружен целый ряд отелей и санаториев на майские праздники», — добавил Волченко, пишет РИА новости.

А на летний сезон ожидается большой приток отдыхающих, поэтому цены серьезно поднимутся.

Ольга Сурикова