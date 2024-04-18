Мать с сыном утонули в пруду под Белогорском

Трагедия произошла в селе Чернополье в искусственном водоеме.

Мама с семилетним мальчиком отправились к пруду. Родственники обратились в полицию, когда потеряли с ними связь. Мальчика обнаружили в в плавательных шортах, а маму в одежде. Предварительно, она пыталась спасти сына, упавшего в воду. Cтавок оборудован в искусственном котловане и окружен пленкой, вода еще холодная и шансов у них выбраться практически не было.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Следком и прокуратура Крыма проводят проверку, говорится в сюжете Вести Крым.

Ольга Сурикова