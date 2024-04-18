Мать с сыном утонули в пруду под Белогорском

Происшествия
18-04-2024
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Трагедия произошла в селе Чернополье в искусственном водоеме. 

Мама с семилетним мальчиком отправились к пруду. Родственники обратились в полицию, когда потеряли с ними связь. Мальчика обнаружили в в плавательных шортах, а маму в одежде. Предварительно, она пыталась спасти сына, упавшего в воду. Cтавок оборудован в искусственном котловане и окружен пленкой, вода еще холодная и шансов у них выбраться практически не было.

 

Следком и прокуратура Крыма проводят проверку, говорится в сюжете Вести Крым.

Ольга Сурикова

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