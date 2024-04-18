Севастопольский депутат ушел на СВО

Депутат Законодательного Собрания Севастополя, избранный по одномандатному избирательному округу № 1, Павел Харламов решил принять участие в СВО.

«Последние удары по Севастополю и заявления западных «лидеров» о введении натовских войск стали финальной точкой. Подписал контракт с Министерством Обороны, уже нахожусь в зоне проведения специальной военной операции в новом качестве», — рассказал Харламов.

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Депутат подчеркнул, что продолжает работу на округе, а проекты и задачи, которые реализовывались совместно с избирателями, будут доведены до конца. Эту информацию он сообщил на своей странице в соцсети, информация о том, что депутат находится «за ленточкой» появилась и на сайте Заксобрания.

Ольга Сурикова