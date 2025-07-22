Задержаны трое парней, которые осквернили памятник в Крыму

Ранее появился ролик с осквернением обелиска Славы в поселке Орджоникидзе, сообщили в управлении МВД по региону. Предположительно молодые люди хотели повторить тренд «вознесение» американского репера Канье Уэста.

Задержанными оказались жители Москва, 18 и 19-лет, и 17-летний житель Подольска, которые приехали в Крым на отдых.

Трое молодых людей познакомились на набережной Феодосии. Прогуливаясь вблизи Обелиска Славы, двое предложили 17-летнему знакомому залезть на памятник и снять видеоролик и опубликовать в соцсетях с целью увеличения количества подписчиков, указывается в официальном сообщении МВД.

От нарушителей поступили признательные показания.

Сейчас материалы переданы в следственные органы Следкома для принятия процессуального решения.

Накануне председатель СК России взял на контроль произошедшее и поручил доложить о результатах проверки по информации о противоправных действиях молодых людей в п. Орджоникидзе.

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео МВД Крыма