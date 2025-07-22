Рой саранчи может напасть на юг России

В мире
22-07-2025

Сейчас в украинских СМИ появились видео огромного количества насекомых, пролетающих недалеко от многоэтажных домов. 

Издания пишут, что саранча теперь атакует Днепропетровскую область, ущерб наносится полям. Уже пострадал урожай в Запорожской, Винницкой, Одесской и Херсонской областях.

Огромная саранча из Украины может прилететь на курорты юга России

Есть опасения, что в ближайшие недели это нашествие может добраться и до российского побережья Чёрного моря.

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Ольга Сурикова
Фото: скриншот видео соцсетей