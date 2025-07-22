В Севастополе аренда яхты может обойтись в 1,1 млн руб в день

В разгар летнего сезона в Севастополе пользуется спросом услуга аренда яхты.

В среднем выйти в море на яхте из Балаклавы можно за 6 тыс.руб в час.

При этом один из владельцев водного транспорта, указав, что его яхта является самой большой на Черноморском побережье, предлагает день почилить в море за 1,1 млн рублей.

Практически аналогичное предложение есть еще в Ялте —сэкономив 100 тысяч, можно отдохнуть день на «мега яхте» за 1 млн руб.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города