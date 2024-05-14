Задержан главный кадровик Минобороны

Юрий Кузнецов задержан по подозрению в уголовном преступлении, сообщает ТАСС. В чем подозревают главного кадровика в Минобороны пока неизвестно, однако у него дома и на работе прошли обыски.

Следственные органы обратились в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством о заключении под стражу начальника Главного управления кадров министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова в рамках уголовного дела. Об этом сообщили в суде.