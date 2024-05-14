14 мая 119 лет назад состоялось открытие панорамы, созданной к 50-летию обороны Севастополя

В России к празднованию 50-летия обороны Севастополя во время Крымской войны (1853-1856 гг) было многое сделано. Развернулась целая кампания по увековечению памяти героев обороны, устанавливались памятники и памятные доски на местах, где располагались бастионы и батареи.

14 мая 1905 года на бывшем 4-м бастионе открылась панорама «Оборона Севастополя» – масштабное произведение мастера русской батальной живописи Франца Рубо, сразу получившее широкую известность.

Огромное полотно длиной 115 метров и высотой 14 метров изображает отражение русскими солдатами генерального штурма англо-французскими войсками Малахова кургана и укреплений Корабельной стороны 6 июня 1855 года.

В июне 1942 года во время бомбежки Севастополя немцами здание панорамы было частично разрушено, большая часть полотна сгорела. 86 его спасенных фрагментов на корабле «Ташкент» были вывезены на Кавказ, а потом переправлены в Новосибирск и в Москву. Полотно затем восстанавливали практически 10 лет художники студии имени Грекова, опираясь на эскизы, фотографии и словесное описание полотна. Возглавляли эту грандиозную работу академики живописи В.Яковлев и П.Соколов-Скаля.

Второе открытие панорамы состоялось 16 октября 1954 года.