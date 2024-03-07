Задержан активист нацбатальона ВСУ крымских татар

Активиста нацбатальона ВСУ крымских татар, который призывал к блокаде Крыма, задержали в Херсонской области. При этом с начала СВО он сменил украинское гражданство на российское, пишет Mash.

Геннадий Осьмак, работая журналистом на канале «Новый визит», выступал за то, чтобы перекрыть подачу воды жителям полуострова, потому что они «нацпредатели». Помимо этого, он активно популяризировал батальон имени «Номана Челебиджихана» (в России признан террористическим, деятельность его запрещена в РФ), устраивавший в Крыму диверсии. СМИ сообщает, что был их штатным PR-менеджером.

После начала СВО Осмак переехал в Россию. На херсонщине он получил гражданство, и все это время делал вид, что никакого отношения к ВСУ и нацбатам никогда не имел. Геннадия задержали и завели на него уголовное дело по статье «Участие в незаконном вооруженном формировании». Ему грозит до 15 лет тюрьмы, также его проверяют на сотрудничество с СБУ.