Как вернуть деньги за некачественный букет цветов

Ели вам доставили увядшие или подмороженные цветы, при получении их лучше зафиксировать на фото или видео, рассказал директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
«В случае доставки получателю подмороженного или увядающего букета можно говорить о товаре ненадлежащего качества, что является основанием для предъявления потребителем требования о расторжении договора и возврата стоимости как самих цветов, так и стоимости доставки», — заявил Поздняков, пишет РИА Новости.
Также, по словам эксперта, можно потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.
Поздняков рекомендует фиксировать некачественные товары, а затем предъявить свое требование продавцу в письменной форме через сайт или приложение, где был сделан заказ. Также можно направить претензию на юридический адрес продавца заказным письмом с уведомлением о вручении.