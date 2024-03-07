Как вернуть деньги за некачественный букет цветов

Эксперт рассказал, что положения закона распространяются и на другие невозвратные товары – духи, нижнее белье и ювелирные изделия. Однако он уточнил, что получить средства назад за эту продукцию не удастся в случае, если они качественные и просто не подошли или не понравились человеку.