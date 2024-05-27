Кабмин предложил лишать водительских прав за скрытый номер на автомобиле

Наказание за использование приспособлений, скрывающих регистрационный номер автомобиля, может быть ужесточено. Кабинет министров предложил внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и ввести наказание — лишение водительских прав на срок до 1,5 лет за скрытый номер на автомобиле.

Сейчас за это нарушение предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав сроком от одного до трех месяцев. Однако, статистика показывает, что количество нарушений не уменьшается: в 2018 году было зафиксировано 70 567 нарушений, в 2019 году — 80 477, в 2020 году — 93 426, в 2021 году — 110 032, в 2022 году — 102 841, в 2023 году — 111 261.

В связи с этим законопроектом предлагается усилить меры административной ответственности за использование транспортного средства со срытыми номерами.

Анна Левина