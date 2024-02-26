За выходные четверо севастопольцев перечислили мошенникам почти миллион рублей

За выходные дни в полицию обратились четверо местных жителей в возрасте от 37 до 74 лет, которые пострадали от мошенников. Вместе они лишились 934 тысячи рублей.

Так, 37-летний рабочий винодельни, 42-летний товаровед и 74-летний пенсионер поверили звонившим аферистам и перевели свои деньги на якобы безопасный счет. Общая сумма ущерба составила 760 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе полиции города.

Также 41-летний предприниматель подыскал в Интернете объявление о продаже металлического контейнера. Связавшись с продавцом в мессенджере, бизнесмен перечислил ему в счет предоплаты 174 тысячи рублей, но желаемый товар так и не получил.

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Ольга Сурикова