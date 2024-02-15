В Севастополе 83-летняя пенсионерка отдала курьеру мошенников 9 тысяч долларов

За прошедшие сутки в полицию Севастополя обратились пять граждан в возрасте от 56 до 83 лет, которые пострадали от мошенников по наиболее распространенным преступным схемам. Общая сумма материального ущерба составила 2 миллиона 270 тысяч рублей.

Хищения денежных средств происходили по схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП», под предлогом защиты денег на банковском счёту и после установки мобильных приложений удаленного доступа.

83-летняя пенсионерка была обманута по схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП».

Ей сообщили, что ее дочь стала виновницей ДТП. Поверив телефонному аферисту, потерпевшая отдала курьеру 9 тысяч долларов США, что эквивалентно 823 тысячам рублей.

Под предлогом защиты денег на банковском счету двум пенсионерам 65 и 67 лет позвонили мошенники, представились сотрудниками регионального коммерческого банка и сообщили, что их деньги с банковских счетов пытаются похитить злоумышленники. Лжесотрудники убедили потерпевших перечислить свои сбережения – 203 и 274 тысячи рублей на продиктованные им счета.

После установки мобильного приложения удаленного доступа два потерпевших местных жителя 56 и 79 лет потеряли в общей сложности 970 тысяч рублей.

Мошенники представились операторами сотовой связи и, в одном случае якобы для улучшения качества связи, а во втором якобы для обеспечения безопасности устройства, убедили установить на свои смартфоны приложения удаленного доступа. После того, как жертвы выполнили инструкции, злоумышленники получили доступ к их интернет-банкингу, похитили у потерпевших в общей сложности 970 тысяч рублей и удалили все данные на мобильных телефонах, сбросив до заводских настроек.

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Ольга Сурикова