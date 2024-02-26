В Крыму вспоминают многотысячный митинг, который прошел 26 февраля 2014 года у здания Верховного Совета 

Десять лет назад, 26 февраля 2014 года, у Верховного Совета прошел многотысячный митинг, который и стало началом «Русской весны» в Крыму.

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«Крымчане твердо высказали свою позицию, единым фронтом выступив против киевской хунты. День защитника Республики Крым – важная дата для каждого из нас. Дата, с которой связаны разные эмоции и чувства», — написал у себя а ТГ глава Республики Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что хорошо помнит, решимость и готовность крымчан бороться с «украинскими нацистами, помним радость и облегчение после того, как на полуострове появились «вежливые люди».

Также он вспомним об активистах Игоре Постном и Валентине Корневой, которые погибли в столкновениях, спровоцированных экстремистами из запрещенных в России организаций.

«Сегодня, как и десять лет назад, крымчане едины в борьбе с врагом, в достижении нашей общей цели», — подчеркнул Аксенов.

Ольга Сурикова