В Крыму вспоминают многотысячный митинг, который прошел 26 февраля 2014 года у здания Верховного Совета 

Крым
26-02-2024
Комментариев нет

Десять лет назад, 26 февраля 2014 года, у Верховного Совета прошел многотысячный митинг, который и стало началом «Русской весны» в Крыму.

 

«Крымчане твердо высказали свою позицию, единым фронтом выступив против киевской хунты. День защитника Республики Крым – важная дата для каждого из нас. Дата, с которой связаны разные эмоции и чувства», — написал у себя а ТГ глава Республики Сергей Аксенов.

Он подчеркнул, что хорошо помнит, решимость и готовность крымчан бороться с «украинскими нацистами, помним радость и облегчение после того, как на полуострове появились «вежливые люди».

Также он вспомним об активистах Игоре Постном и Валентине Корневой, которые погибли в столкновениях, спровоцированных экстремистами из запрещенных в России организаций. 

«Сегодня, как и десять лет назад, крымчане едины в борьбе с врагом, в достижении нашей общей цели», — подчеркнул Аксенов.

Ольга Сурикова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *