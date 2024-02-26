В Севастополе прошли Чемпионат и Первенство по сумо

Соревнования проходили на базе спортшколы № 2 и должны были определить участников сборной города для выступления на Первенстве России, которое пройдет в Казани.

За награды боролись десятки сумоистов и сумоисток до 15, 17 и 19 лет.

По итогам поединков, тренерский штаб выделил для себя несколько молодых сумоистов, которые усилят сборную – в их числе Кирилл Коробов (уже опытный борец, два года назад становившийся призером Первенства страны до 15 лет) и Татьяну Гордынчук (самбистку, выступающую в группе младших девушек, но демонстрирующая хорошие результаты в борьбе сумо).

«В этом году участников было не так много, но на качество борьбы это не повлияло. Все лидеры у нас остались, никуда не делись. Тот костяк сборной, который уже участвовал на Первенстве ЮФО – он в принципе остаётся, лучшие подтвердили свои позиции» – подвёл итоги главный тренер сборной Константин Ермаков.

Напомним, воспитанники севастопольской спортивной школы олимпийского резерва № 1 завоевали по 4 золотых, серебряных и бронзовых медалей на Первенстве Южного федерального округа среди юношей и девушек до 15,17 и 19 лет.