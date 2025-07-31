В Крыму возбуждено уголовное дело по фактам истязания детей в детдоме тренером по самбо

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту истязания детей в Керчи, а также о ходе процессуальной проверки по новым открывшимся обстоятельствам.

«В соцмедиа сообщается о систематическом избиении и психологическом насилии в отношении несовершеннолетних воспитанников детского дома со стороны тренера по самбо в Керчи», — говорится в сообщении Следкома.

Следкомом возбуждено уголовное дело по фактам истязания детей, а также организована доследственная проверка по новым доводам и обстоятельствам противоправных действиях тренера, которые рассказали уже бывшие воспитанники детдома.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai