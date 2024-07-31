За сексуальное насилие над падчерицей севастополец заочно приговорен к 13 годам тюрьмы

Жителя Балаклавского района Севастополя заочно судили за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней девочки.

С февраля 2011 года по декабрь 2013 года мужчина неоднократно насиловал падчерицу, когда его супруга отсутствовала. Девочке на тот момент было 12 – 15 лет. Из-за регулярных запугиваний, она не сопротивлялась и боялась кому-то рассказать о случившемся.

Только в 2014 году подросток рассказала все своим друзьям после чего их родители обратились в правоохранительные органы. Но насильник, узнав об этом, сбежал, сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю.

От органов предварительного следствия злоумышленник педофил скрылся, в связи с чем объявлен в розыск.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя заочно приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в Севастополе будут судить гражданина соседнего государства за педофилию и призывы к экстремизму.

Ольга Сурикова

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