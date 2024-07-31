Начались богослужения в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе и в храме во имя Святой Троицы (Новый Херсонес)

С сегодняшнего дня начинаются богослужения в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе и в храме во имя Святой Троицы (Новый Херсонес).

Первая служба начнётся в 20:30. В храме во имя Святой Троицы пройдёт Всенощное бдение в канун празднования памяти преподобного Серафима Саровского.

Расписание богослужений в августе:

1 августа (четверг):

Обретение мощей преподобного Серафима Саровского, чудотворца

7.00 — ранняя Божественная литургия в верхнем храме Свято-Владимирского собора.

9.00 – поздняя Божественная литургия в нижнем храме Свято-Владимирского собора.

17.00 – всенощное бдение в верхнем храме Свято-Владимирского собора.

2 августа (пятница):

Святого пророка Божия Илии

8.00 – Божественная литургия в верхнем храме Свято-Владимирского собора.

17:00 – вечернее богослужение с народным хором акафиста перед Корсунским образом Пресвятой Богородицы в верхнем храме Свято-Владимирского собора.

3 августа (суббота):

Пророка Иезекииля,

Преподобных Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его

8.00 – Божественная литургия в нижнем храме Свято-Владимирского собора.

17.00 – всенощное бдение в верхнем храме Свято-Владимирского собора.

4 августа (воскресенье):

Неделя 6-я по Пятидесятнице Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины

7.00 — ранняя Божественная литургия в нижнем храме Свято-Владимирского собора.

9.30 – поздняя Божественная литургия в верхнем храме Свято-Владимирского собора.

17:00 – вечернее богослужение с полиелеем в верхнем храме Свято-Владимирского собора.

Фото Анны Корниловой

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Анна Левина