Начались богослужения в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе и в храме во имя Святой Троицы (Новый Херсонес)

С сегодняшнего дня начинаются богослужения в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе и в храме во имя Святой Троицы (Новый Херсонес).
Первая служба начнётся в 20:30. В храме во имя Святой Троицы пройдёт Всенощное бдение в канун празднования памяти преподобного Серафима Саровского.
Расписание богослужений в августе:
1 августа (четверг):
Обретение мощей преподобного Серафима Саровского, чудотворца
7.00 — ранняя Божественная литургия в верхнем храме Свято-Владимирского собора.
9.00 – поздняя Божественная литургия в нижнем храме Свято-Владимирского собора.
17.00 – всенощное бдение в верхнем храме Свято-Владимирского собора.
2 августа (пятница):
Святого пророка Божия Илии
8.00 – Божественная литургия в верхнем храме Свято-Владимирского собора.
17:00 – вечернее богослужение с народным хором акафиста перед Корсунским образом Пресвятой Богородицы в верхнем храме Свято-Владимирского собора.
3 августа (суббота):
Пророка Иезекииля,
Преподобных Симеона, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его
8.00 – Божественная литургия в нижнем храме Свято-Владимирского собора.
17.00 – всенощное бдение в верхнем храме Свято-Владимирского собора.
4 августа (воскресенье):
Неделя 6-я по Пятидесятнице Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины
7.00 — ранняя Божественная литургия в нижнем храме Свято-Владимирского собора.
9.30 – поздняя Божественная литургия в верхнем храме Свято-Владимирского собора.
17:00 – вечернее богослужение с полиелеем в верхнем храме Свято-Владимирского собора.
Фото Анны Корниловой
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