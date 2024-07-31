Глэмпинг на пляже «Дельфин» будет ликвидирован

Судьба глэмпинга в районе пляжа «Дельфин» в бухте Ласпи обсуждалась в ходе прошедшей сессии Заксобрания Севастополя.

Разъясняя ситуацию, замгубернатора Мария Литовко отметила, что, несмотря на то, что вопросы безопасности были решены, но есть претензии по вводу объекта в эксплуатацию, в том числе и у Севприроднадзора. Если договор будет расторгнут, фирма ООО «Алника» должна будет вернуть грант.

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев добавил, что компанией были возведены эстетически непригодные объекты. «У нас есть четкое убеждение, что проект будет ликвидирован, потому что он не соответствует тому, что задумывалось. «Мы обсуждали его на заседании правительства, что это бы федеральные субсидии. По внешним параметрам вроде все соответствовало, но на выходе получили не то, что хотели», — заключил Развожаев.

Напомним, ранее уже поднималась тема отсутствия канализации и душа в глэмпингах, в связи с чем туристам приходится справлять нужду и мыться в море.

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Ольга Сурикова