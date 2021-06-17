За разбитый кофейный аппарат в Балаклаве молодой парень может получить 5 лет

В Севастополе задержан 18-летний местный житель за умышленное повреждение кофейного аппарата в Балаклаве. Теперь ему грозит до 5 лет принудительных работ либо лишение свободы на тот же срок.

Установлено, что, находясь на остановке общественного транспорта в Балаклаве, молодой парень разбил находившийся там кофейный аппарат, чем причинил ущерб на сумму 28 тысяч рублей, а затем скрылся. По версии следствия, он сделал это из хулиганских побуждений, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России города.

Свою вину он признал, к тому же имеются записи с камер видеонаблюдения.

В отношении парня возбуждено уголовное дело за умышленные уничтожение или повреждение имущества.

Напомним, в Севастополе полицейские задержали подозреваемого в умышленном поджоге банкомата. Как выяснили стражи порядка, мужчина в пьяном состоянии поджег на улице банкомат, чтобы согреться.

Ольга Сурикова