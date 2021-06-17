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В Севастополе водитель пойдет под суд за смертельное ДТП

17-06-2021
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Сбитая женщина умерла в больнице
 
В Севастополе направлено в суд уголовное дело по факту совершения ДТП, повлекшее смерть человека. Житель города сбил на пешеходном переходе пожилую женщину, которая скончалась на месте.

Как полагает следствие, 11 декабря прошлого года обвиняемый, управляя на автомобиле LADA 211540 в Нахимовском районе наехал на пешехода – местную жительницу, 1947 года рождения, которая переходила проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу.

«В результате преступных действий водителя пешеход от полученных травм скончалась в лечебном учреждении», – сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем Правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека).

Уголовное дело направлено в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, наше издание уже писало об этом ДТП. Оно произошло 11 декабря 2020 года на пересечении улиц Героев Севастополя и Истомина . Тогда на пешеходном переходе сбили пожилого человека. Родственники погибшей женщины искали очевидцев аварии. В комментариях родственники поясняли, что медики диагностировали бабушке перелом бедра, а причину смерти скрывали, поэтому они заподозрили в этом какой-то подвох.

Ольга Сурикова
Фото: «Черный список Севастополя»/vk.com

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