В Севастополе водитель пойдет под суд за смертельное ДТП

Как полагает следствие, 11 декабря прошлого года обвиняемый, управляя на автомобиле LADA 211540 в Нахимовском районе наехал на пешехода – местную жительницу, 1947 года рождения, которая переходила проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу.

«В результате преступных действий водителя пешеход от полученных травм скончалась в лечебном учреждении», – сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем Правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека).

Уголовное дело направлено в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, наше издание уже писало об этом ДТП. Оно произошло 11 декабря 2020 года на пересечении улиц Героев Севастополя и Истомина . Тогда на пешеходном переходе сбили пожилого человека. Родственники погибшей женщины искали очевидцев аварии. В комментариях родственники поясняли, что медики диагностировали бабушке перелом бедра, а причину смерти скрывали, поэтому они заподозрили в этом какой-то подвох.

Ольга Сурикова

Фото: «Черный список Севастополя»/vk.com