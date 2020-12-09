В Севастополе мужчина поджег банкомат, чтобы согреться

Его костер стоил около 150 тысяч рублей
Севастопольские полицейские задержали подозреваемого в умышленном поджоге банкомата, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.
В подробностях дела говорится, что в дежурную часть Ленинского района обратился 55-летний директор офиса банка и сообщил о повреждении одного из банкоматов.
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Сотрудники полиции задержали 29-летнего подозреваемого. Как выяснили стражи порядка, мужчина в пьяном состоянии поджег на улице банкомат, чтобы согреться.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Ему грозит срок до пяти лет. Он нанес ущерб более более 145 тысяч рублей.