В Севастополе мужчина поджег банкомат, чтобы согреться

Его костер стоил около 150 тысяч рублей

Севастопольские полицейские задержали подозреваемого в умышленном поджоге банкомата, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

В подробностях дела говорится, что в дежурную часть Ленинского района обратился 55-летний директор офиса банка и сообщил о повреждении одного из банкоматов.

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Сотрудники полиции задержали 29-летнего подозреваемого. Как выяснили стражи порядка, мужчина в пьяном состоянии поджег на улице банкомат, чтобы согреться.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Ему грозит срок до пяти лет. Он нанес ущерб более более 145 тысяч рублей.