«Только в ЛДПР говорят правду»: новый член партии рассказал о своем выборе

В регионах России продолжается общероссийский прием в партию, посвященный Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Партийцы Севастопольского отделения активно принимают в свои ряды новых членов ЛДПР. Михаил Чурон рассказал, почему из всех партий выбрал именно ЛДПР

«Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был человеком слова. Он умел расположить к себе людей тем, что не боялся говорить правду и всегда ее говорил. Либералы – это кто? Люди, которые могут выражать свои мысли вслух и не бояться. Вся команда ЛДПР состоит именно из таких людей. Поэтому у меня душа лежала только к ЛДПР», — поделился своим мнением Михаил Чурон.

А мы напоминаем, что вступившие в партию в рамках общероссийского проекта, который длится с 1 июля по конец декабря, получат памятные подарки и специальный отличительный знак с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским.

Чтобы присоединиться к команде партийцев, можно выбрать один из двух вариантов:

1-ый — перейти на сайт ldpr.ru/registration и заполнить заявление дистанционно;

2-ой — прийти в Севастопольское отделение ЛДПР на Большой Морской, 32 с 10.00 до 17.00 и заполнить заявление на месте. При себе иметь паспорт и две фотографии 3Х4 на матовой бумаге.

Кристина Ветер