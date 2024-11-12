За первую неделю работы мультимедийный автопоезд «Россия — Моя история» посетили 1160 человек

Впервые автопоезд презентовали 4 ноября 2023 года. И теперь он путешествует по всей стране. Комплекс уже побывал в Москве, Торезе (ДНР) и Генической Горке (Херсонская область). В Севастополе он задержится до декабря включительно.

«В Севастополе мы не просто проводим обзорные экскурсии, как было раньше. Мы разделили программу по блокам —исторический блок и профориентация. Забронировав билет на выходные, можно посетить то, что ближе к вашим интересам.

А в будние дни проходят обзорные экскурсии. К нам приезжают школьники из разных районов города, в том числе сельской местности. За первую неделю экскурсий у нас побывали воспитанники 20 школ.

Кроме того, у нас есть программа для самых маленьких (5+) и занятия по актёрскому мастерству (14+). Мы стараемся учесть интересы разных возрастов и дать возможностям жителям и гостям Севастополя провести семейные выходные вместе, посетив автопоезд», — рассказывает Анастасия Вакарчук, заместитель руководителя по внешним коммуникациям мультимедийного автопоезда «Россия — Моя история».

С понедельника по пятницу в 17:00 на занятия могли попасть все желающие, а в выходные экскурсоводы работали с утра и до вечера, проводя семейные дни. Малышам рассказали об обычаях и быте наших предков — что ели, что пили и как одевались, какие были в Древней Руси праздники, во что верили, как выходили замуж и где работали.

«Дети слушали завороженно, поиграли в съедобное и не съедобное. Они активно отвечали на вопросы, а в конце занятия получили раскраску с заданиями на пройденную тему. Мне самой было безумно интересно», — делится впечатлениями одна из мамочек.

Автопоезд – это более 50 дисплеев и 10 проекторов. Показатель плотности использования мультимедийного оборудования на квадратный метр можно назвать рекордным для парков «Россия – Моя история». Это первый мобильный исторический парк. Он стал по сути 27 историческим парком «Россия — Моя история».