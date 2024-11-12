Госдума запретила пропаганду чайлдфри

Теперь за публикации, фильмы или рекламу, пропагандирующие отказ от детей, будут налагаться штрафы.

Закон обязывает владельцев сайтов и информационных систем осуществлять мониторинг публикаций, пропагандирующих чайлдфри. Подобный контент будет вноситься в реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Фильмы, содержащие пропаганду отказа от деторождения, не получат прокатного удостоверения. Органы власти также должны будут принимать меры по защите детей от такой информации. В законе прописано, что реклама не должна содержать пропаганду чайлдфри.

Размеры штрафов за пропаганду чайлдфри:

• для граждан: от 50 до 200 тысяч рублей;

• для должностных лиц: от 100 до 400 тысяч рублей;

• для юридических лиц: от 800 тысяч до 5 миллионов рублей.

Штрафы увеличиваются вдвое, если пропаганда направлена на несовершеннолетних или осуществляется с использованием СМИ или интернета.

Иностранцев, пропагандирующих чайлдфри в России, ждут не только штрафы, но и арест на срок до 15 суток с последующим выдворением из страны.

Закон не распространяется на распространение информации о монашестве и целибате, если это основано на внутренних установлениях религиозных организаций.

Законопроект будет рассмотрен Советом Федерации 20 ноября.

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Анна Левина