За отдыхающими в Севастополе будут следить беспилотники

Традиционные силы реагирования также будут задействованы

Сотрудники севастопольского МЧС рассказали о своей готовности к летнему сезону. В преддверии купального сезона состоялся смотр сил и средств, включающих действующую технику и аварийно-спасательное оборудование.

Чрезвычайное ведомство представило катера «Лидер-10», «Мастер Про-850», «БЛ-820», моторное судно Мангуст «Дмитрий Харченко», а также робототехнические средства, беспилотные летательные аппараты, технику и оборудование водолазных и пиротехнических подразделений.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в период купального сезона 2022 года безопасность жителей и гостей Севастополя на водных объектах ежедневно будут охранять 52 человека личного состава и 28 единиц техники.

Безопасность купания будут контролировать более 200 спасателей.

«Силы и средства севастопольской территориальной подсистемы РСЧС к действию по предназначению готовы», — заверили в пресс-службе городского МЧС.

Напомним, в Севастополе в этом пляж в Ушаковой балке будет исключен из списка официальных зон отдыха.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба УМЧС в Севастополе