Севастополь утопает в ромашках. Как добраться к ромашковым полям

Для любителей фотосессий

Севастополь каждый год в конце мая— начале июня укрывается полями маков и ромашек. И Байдарская долина привлекает сотни любителей фотографироваться на природе.

Сейчас зеленые поля вокруг Чернореченского водохранилища разбавляются все более белым цветом. Жители города в соцсетях выкладывают фото белоснежных покрывал долин.

Налюбоваться такими пейзажами можно в Тыловом, по обе стороны поля, в Передовом, вокруг Чернореченского водохранилища. Также в Балаклаве, поворот на Флотское.

Как добраться общественным транспортом:

Села Байдарской долины входят в состав Балаклавского района города Севастополя. От 5-го километра Балаклавского шоссе Севастополя практически каждый час отправляются пригородные автобусы до сел Передовое и Родниковское, часть из них следуют через Подгорное.

Как добраться на автомобиле:

Со стороны Севастополя двигаться по Ялтинскому шоссе. Примерно, через полтора километра после села Гончарного будет развилка. Повернуть налево в сторону Орлиного. Дальше, в зависимости от того куда планируете попасть. Если, в Передовое, то следует свернуть на первом повороте налево, в сторону Широкого; если в Подгорное или Родниковское – то нужный поворот будет немного дальше на первом перекрестке в селе Орлином. Независимо от того на каком повороте свернуть, можно будет попасть и в Передовое, и в Подгорное, и в Родниковское. Дорога идет вокруг Чернореченского водохранилища и соединяет все села.

Если двигаться со стороны Ялты следует свернуть на Тыловое (первый поворот направо после смотровой площадки Ласпинского перевала). Дальше на первом перекрестке в Орлином прямо – на Подгорное, Родниковское; налево – на Широкое, Передовое.

Ольга Сурикова

Фото: Подслушано в Севастополе/vk.com