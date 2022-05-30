«Таврия» разгромила «Севастополь»

Крымское дерби закончилось победой симферопольского клуба «ТСК-Таврия», который со счетом 3:0 обыграл ФК «Севастополь» в 26-м туре Премьер-лиги КФС.
Таким образом севастопольский клуб утратил лидерство всего за 2 тура до окончания сезона. Голы ТСК «Таврия» принесли: Забун Артем на 20 минуте, Одинцов Евгений на 74, Иванов Дмитрий на 7 минуте дополнительного времени.
В чемпионатах Премьер лиги КФС наш клуб и «ТСК-Таврия» сыграли между собой 28 матчей. Семь побед на счету нашей команды, десять игр выиграли симферопольцы, и в одиннадцати случаях была зафиксирована ничья. Разницы мячей, по результатам субботней игры нет – 36:36.
Напомним, начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко сообщил, что ФК «Севастополь» больше не будет тренировать детские команды на базе клуба. Этим займутся в спортивных школах Севастополя.
Фото: пресс-служба ФК «Севастополь»
Дмитрий Островский