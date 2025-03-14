В начала марта вступил закон о наставничестве. Теперь в Трудовом кодексе появилось понятие «наставничество на рабочем месте».

Оно будет добровольным: сотрудник будет заниматься им только по поручению работодателя и со своего письменного согласия.

В трудовом договоре или допсоглашении к нему будет прописываться содержание, сроки и форма такой работы.

За наставничество будут доплачивать. Размеры выплат в государственных учреждениях определяются федеральными или региональными нормативными правовыми актами, а в других организациях — коллективными договорами, соглашениями или локальными нормативными актами.